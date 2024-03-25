В результате кибератаки Китай мог получить доступ к данным миллионов избирателей Великобритании

Китайские кибератаки угрожают безопасности британской демократии после того, как данные избирателей были взломаны, - вице-премьер-министр Оливер Доуден информирует депутатов о киберугрозе со стороны КНР. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Личные данные миллионов избирателей могут быть доступны в результате атаки Китая на демократический процесс в Великобритании; в частности мишенью кибератак, поддерживаемых китайским государством стали 43 человека, - это члены парламента Соединенного Королевства, передает Guardian ссылаясь на заявление вице-премьер-министра Оливера Даудена.

Пока официального заявления с Даунинг-стрит не было. Министры изложат все детали в течение дня, а вице-премьер-министр Оливер Дауден, как ожидается, может сообщить парламенту, что за этой волной кибератак стоит именно Пекин.

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Ожидается, что депутаты-тори призывают министра иностранных дел лорда Дэвида Кэмерона занять более жесткую позицию в отношении Китая на встрече. В центре внимания - беспокойство относительно национальной безопасности и рост зависимости от китайских технологий.

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