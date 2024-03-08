Загроза національній безпеці: на китайських кранах у портах США виявлено пристрої зв'язку з віддаленим доступом

У Вашингтоні посилюється побоювання у зв'язку з виявленням записувальних і передавальних пристроїв на кранах китайського виробництва, які задіяні в національних портах США для роботи з вантажем.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

конгресом вантажних кранів, встановлених у портах США, було виявлено комунікаційне обладнання, яке, мабуть,

Неназвані джерела повідомили The Wall Street Journal, що на деяких портових кранах китайського виробництва під час перевірки виявлено встановлені модеми мобільних телефонів з віддаленим доступом. Кажуть, що пристрої не підтримують нормальної роботи, що посилює побоювання, що іноземні машини можуть становити приховану загрозу національній безпеці.

Це відкриття знову змусило парламентаріїв замислитися над необхідністю гарантувати ІТ-безпеку портових інфраструктур, з огляду на ризики саботажу і промислового шпигунства, пов'язані з наявністю великої кількості кранів, вироблених китайськими компаніями.

Голова комітету з національної безпеки Палати представників, республіканець Марк Грін, заявив, що уряд ймовірно Пекін збирає дані в США.

(КНР) використовує будь-яку можливість для збору розвідданих і використання вразливих місць у нашій інфраструктурі, зокрема в морському секторі: країна занадто довго ігнорувала цю загрозу - припускає представник республіканської партії.

За даними джерел, під час розслідування на кількох кранах було виявлено понад 12 модемів, і щонайменше один було знайдено в серверній кімнаті одного з портів США.

Наявність телекомунікаційних компонентів на кранах часто виправдовується необхідністю віддаленого моніторингу операцій, однак у низці випадків присутність цього обладнання не було запитано компанією-виробником.

Нагадаємо

Білий дім інвестує 20 мільярдів доларів на заміну близько 200 кранів китайського виробництва, що працюють у портах США, через побоювання з приводу кібербезпеки.

Влада Гонконгу оприлюднила законопроєкт про національну безпекуі, який передбачає довічне ув'язнення за державну зраду та заколот. Крім того, новий законопроєкт розширює повноваження уряду у сфері боротьби зі шпигунством і захисту державної таємниці.

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