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Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов в замену китайских кранов в портах США

Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов в замену китайских кранов в портах США

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 08:26  •  6746 просмотра

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Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов на замену около 200 кранов китайского производства, работающих в портах США, из-за опасений по поводу кибербезопасности.

Администрация Байдена объявила о ряде мер, направленных на усиление безопасности американских портов: около 200 кранов китайского производства, которые могут быть объектом хакерских атак, планируется заменить.

Об этом передает УНН со ссылкой на Уолл-стрит джорнел и CNBC.

Детали

Правительство США инвестирует более 20 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в безопасность портов страны, с целью, среди прочего, прекратить использование кранов китайского производства. По данным Белого дома, в американских портах работает более 200 кранов, произведенных в Китайской Народной Республике. Это фактически подавляющее большинство, почти 80% кранов.

По словам адмирала Джея Ванна, который входит в состав Киберкомандования береговой охраны, именно эти краны могут быть уязвимыми к китайской эксплуатации, особенно потому, что ими можно управлять дистанционно.

Мы рассматриваем киберугрозу для критической инфраструктуры как общегосударственный подход

 - пояснил высокопоставленный чиновник администрации на брифинге для CNBC накануне официального объявления.

Представитель Байдена сообщил, что новый Центр устойчивости цепей поставок, о создании которого было объявлено в ноябре 2023 года, будет включен в усилия по усилению безопасности портов. Кроме того, 20 миллиардов долларов будут использованы для укрепления портовой инфраструктуры США в рамках программы "Инвестиции в Америку".

Правительство обещает новые портовые краны из-за опасений американских чиновников относительно рисков шпионажа и саботажа, связанных с присутствием в американских портах большого количества кранов, произведенных китайскими государственными гигантами.

Их заменят на краны, произведенные американской дочерней компанией японской компании Mitsui.

Напомним,

УНН сообщал, что в начале февраля, восемь китайских воздушных шаров пересекли воздушное пространство Тайваня, по данным тайваньских властей.

Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи от российских банков, попавших под санкции, из-за опасений относительно вторичных санкций США.

США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний, которые оказывают помощь России в ее войне против Украины, что станет первыми прямыми санкциями против Пекина.

Вражеских кораблей будет меньше: открыт сбор на 35 дронов Sea Baby22 февраля 2024, 08:13 • 12059 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов на замену около 200 кранов китайского производства, работающих в портах США, из-за опасений по поводу кибербезопасности.

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