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Білий дім інвестує 20 мільярдів доларів у заміну китайських кранів в портах США

Київ • УНН

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Білий дім інвестує 20 мільярдів доларів на заміну близько 200 кранів китайського виробництва, що працюють в портах США, через побоювання з приводу кібербезпеки.

Білий дім інвестує 20 мільярдів доларів у заміну китайських кранів в портах США

Адміністрація Байдена оголосила про низку заходів, спрямованих на посилення безпеки американських портів: близько 200 кранів китайського виробництва, що можуть бути об’єктом хакерських атак, плаується замінити.

Про це передає УНН із посиланням на Волл-стріт джорнел та CNBC.

Деталі

Уряд США інвестує понад 20 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років у безпеку портів країни, з метою, серед іншого, припинити використання кранів китайського виробництва. За даними Білого дому, в американських портах працює понад 200 кранів, вироблених в Китайській Народній Республіці. Це фактично переважна більшість, майже 80% кранів.

За словами адмірала Джея Ванна, який входить до складу Кіберкомандування берегової охорони, саме ці крани можуть бути вразливими до китайської експлуатації, особливо тому, що ними можна керувати дистанційно.

Ми розглядаємо кіберзагрозу для критичної інфраструктури як загальнодержавний підхід

 - пояснив високопоставлений чиновник адміністрації на брифінгу для CNBC напередодні офіційного оголошення.

Представник Байдена повідомив, що новий Центр стійкості ланцюгів поставок, про створення якого було оголошено в листопаді 2023 року, буде включений в зусилля з посилення безпеки портів. Крім того, 20 мільярдів доларів будуть використані для зміцнення портової інфраструктури США в рамках програми "Інвестиції в Америку".

Уряд обіцяє нові портові крани через побоювання американських чиновників щодо ризиків шпигунства і саботажу, пов'язаних з присутністю в американських портах великої кількості кранів, вироблених китайськими державними гігантами.

Їх замінять на крани, вироблені американською дочірньою компанією японської компанії Mitsui.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що на початку лютого, вісім китайських повітряних куль перетнули повітряний простір Тайваню, за даними тайванської влади.

Три найбільші банки Китаю припинили приймати платежі від російських банків, що потрапили під санкції, через побоювання щодо вторинних санкцій США.

США розглядають можливість введення санкцій проти китайських компаній, які надають допомогу Росії в її війні проти України, що стане першими прямими санкціями проти Пекіна.

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