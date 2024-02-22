Ворожих кораблів буде менше: відкрито збір на 35 дронів Sea Baby
Київ • УНН
Розпочато збір коштів на 35 безпілотників Sea Baby, щоб знищити більше російських кораблів у Чорному морі та зменшити чисельність чорноморського флоту.
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок збору донатів для СБУ на 35 дронів Sea Baby, передає УНН.
Чорноморського флоту буде менше. Оголошуємо збір на 35 морських дронів. Фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank, Сергій Стерненко й Ігор Лаченков збирають 297,5 мільйона гривень для СБУ на дрони Sea Baby. Зробіть свій хід донатом у морському бою
Він нагадав, що флот морських дронів створив Президент. За його словами, морські безпілотники вже змінили ситуацію в Чорному морі й знищують російські кораблі. "Кожна технологія може зробити прорив, який визначає хід війни", - вказав Федоров.
Як зазначається, надводні безпілотні ударні човни Sea Baby — розробка Служби безпеки України. Вони здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганятися до 90 км/год та долати відстань у 1 000 кілометрів.
"Долучайтеся до збору й допоможіть знищити кораблі, з яких росія обстрілює українські міста", - наголосив Федоров.
Пізніше додав, що за 6 хвилин є перший мільйон на Sea Baby.
Доповнення
Напередодні Федоров анонсував морський бій та натякнув, що російських кораблів буде менше.