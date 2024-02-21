Російських кораблів буде менше: Федоров анонсував морський бій

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував морський бій та натякнув, що російських кораблів буде менше, передає УНН.

"Російських кораблів буде менше. Готуємось до полювання. Деталі — завтра", - повідомив Федоров.

Крім того, віцепрем'єр оприлюднив відео, в титрах якого зазначено "22 лютого 2024 року буде морський бій".