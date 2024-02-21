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Российских кораблей будет меньше: Федоров анонсировал морской бой

Российских кораблей будет меньше: Федоров анонсировал морской бой

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 19:41  •  12658 просмотра

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Вице-премьер-министр Федоров объявил о предстоящем морском сражении и добавил, что российских кораблей будет меньше.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал морской бой и намекнул, что российских кораблей будет меньше, передает УНН.

"Российских кораблей будет меньше. Готовимся к охоте. Детали - завтра", - сообщил Федоров.

Кроме того, вице-премьер обнародовал видео, в титрах которого указано "22 февраля 2024 года будет морской бой".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
Російських кораблів буде менше: Федоров анонсував морський бій
There will be fewer Russian ships: Fedorov announces naval battle
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Российских кораблей будет меньше: Федоров анонсировал морской бой

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