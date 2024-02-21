Российских кораблей будет меньше: Федоров анонсировал морской бой

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал морской бой и намекнул, что российских кораблей будет меньше, передает УНН.

"Российских кораблей будет меньше. Готовимся к охоте. Детали - завтра", - сообщил Федоров.

Кроме того, вице-премьер обнародовал видео, в титрах которого указано "22 февраля 2024 года будет морской бой".