Вражеских кораблей будет меньше: открыт сбор на 35 дронов Sea Baby
Начат сбор средств на 35 беспилотников Sea Baby, чтобы уничтожить больше российских кораблей в Черном море и уменьшить численность черноморского флота.
Дефицита электричества нет, продолжаются работы на отключенной из-за обстрелов линии, питающей ЗАЭС - Минэнерго
Запорожская АЭС остается на одной линии электропередач, пока продолжаются ремонтные работы на высоковольтной линии, которая была отключена из-за обстрелов.
У Дуды поддерживают призыв Зеленского о совместной встрече, однако не на границе
Президент Польши Анджей Дуда поддерживает встречу между украинским и польским правительствами для обсуждения ситуации с блокадой, но не на границе, как предложил Президент Украины Владимир Зеленский, из соображений безопасности.
В ВСУ подтвердили удар по скоплению сил рф на полигоне на Херсонщине
Вооруженные силы Украины подтверждают, что нанесли удар по полигону российских войск в Херсонской области, в результате которого погибло более 1000 военнослужащих.
Во временно оккупированном Бердянске утром было громко: возле заправки взорвался автомобиль
Возле АЗС в Бердянске взорвался автомобиль, заблокировав движение транспорта, жителей предупреждают избегать контактов с оккупантами, которые могут обыскивать автомобили в этом районе.
Запорожская АЭС до сих пор работает на одной линии электропередач, которая питает станцию - Федоров
Только одна линия электропередач, питающая Запорожскую АЭС, остается в рабочем состоянии после того, как вражеские обстрелы повредили другую линию, что увеличило риски аварии.
Белый дом направил республиканцам "пакет чтения в отпуске" о последствиях из-за задержки с помощью Украине от США
Белый дом обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США в предоставлении приоритета внутренней политике над национальной безопасностью из-за задержки американской помощи Украине.
Бербок призвала рф немедленно прекратить войну в Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала министра иностранных дел рф сергея лаврова немедленно прекратить войну россии против Украины на встрече G20 в Бразилии.
Космический корабль "Одиссей" готовится к посадке на Луне, вблизи кратера Малаперт А
Космический аппарат Odyssey должен приземлиться на Луне возле кратера Малаперт А 22 февраля, став первой частной миссией, которая достигнет поверхности Луны.
Бизнес в условиях войны: как в МХП заботятся о продовольственной безопасности
В компании МХП рассказали о планах на 2024 год по обеспечению продовольственной безопасности Украины.