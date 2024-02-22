Вражеских кораблей будет меньше: открыт сбор на 35 дронов Sea Baby

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о начале сбора донатов для СБУ на 35 дронов Sea Baby, передает УНН.

Черноморского флота будет меньше. Объявляем сбор на 35 морских дронов. Фандрейзинговая платформа UNITED24, Олег Гороховский и monobank, Сергей Стерненко и Игорь Лаченков собирают 297,5 миллиона гривен для СБУ на дроны Sea Baby. Сделайте свой ход донатом в морском бою - написал Федоров в соцсетях.

Он напомнил, что флот морских дронов создал Президент. По его словам, морские беспилотники уже изменили ситуацию в Черном море и уничтожают российские корабли. "Каждая технология может сделать прорыв, который определяет ход войны", - указал Федоров.

Как отмечается, надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. Они способны нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние в 1 000 километров.

"Присоединяйтесь к сбору и помогите уничтожить корабли, с которых россия обстреливает украинские города", - подчеркнул Федоров.

Позже добавил, что за 6 минут есть первый миллион на Sea Baby.

Дополнение

Накануне Федоров анонсировал морской бой и намекнул, что российских кораблей будет меньше.