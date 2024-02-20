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США розглядають можливість накладення санкцій на китайські компанії, які допомагають Росії у війні

США розглядають можливість накладення санкцій на китайські компанії, які допомагають Росії у війні

Київ • УНН

 • 36169 перегляди

США розглядають можливість введення санкцій проти китайських компаній, які надають допомогу Росії в її війні проти України, що стане першими прямими санкціями проти Пекіна.

Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти китайських компаній, що допомагають Росії у війні в Україні. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.

Деталі

Зокрема сенатор-демократ Джеральд Конноллі, член Комітету з міжнародних відносин Палати представників Конгресу США заявив, що законодавці вже розглядають такі плани після того, як минулого тижня аналогічні заходи були запропоновані Європейським Союзом.

Китай повинен зрозуміти, що аналогічні санкції, які починають реально діяти в Росії і впливають на російську продуктивність, економічні показники та якість життя, можуть бути застосовані й до Китаю. І, відверто кажучи, Китай може втратити набагато більше, ніж Росія

сказав Коннолі.

Санкції США можуть істотно зашкодити китайській економіці, яка вже перебуває в стані занепаду після повільнішого, ніж очікувалося, відновлення після COVID-19 і турбулентності в секторі нерухомості.

Таке рішення може нашкодити США, враховуючи торговельну взаємозалежність країн, і це міркування викликало обережність Вашингтона в минулому.

ЄС обіцяє посилити санкції проти рф через смерть навального19.02.24, 20:12 • 28411 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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