ЄС обіцяє посилити санкції проти рф через смерть навального
Київ • УНН
ЄС підкреслює, що смерть навального в російській в'язниці є ще однією ознакою прискорення і систематизації репресій в росії, і вимагає незалежного розслідування обставин його смерті.
У Європейському Союзу обурені смертю російського політика олексія навального та наголошують, що відповідальність за це лежить на москві. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, пише УНН.
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У ЄС наголошують, шо смерть Навального є ще однією ознакою прискорення і систематичних репресій в росії. Боррель також вимагає від Москви "незалежного й прозорого міжнародне розслідування" обставин раптової смерті опозиціонера.
ЄС докладе всіх зусиль, щоб притягнути політичне керівництво та владу росії до відповідальності, у тісній координації з нашими партнерами; і змусити ще більше заплатити за їхні дії, зокрема за допомогою санкцій
Також ЄС вимагає звільнити затриманих на акціях на підтримку навального в росії.
Окрім того, європейські лідери вчергове закликали звільнити всіх інших політичних в'язнів, зокрема: Юрія Дмитрієва, Володимира Кара-Мурзу, Іллю Яшина, Олексія Горінова, Лілію Чанишеву, Ксенію Фадєєву, Олександру Скочиленко та Івана Сафронова
Нагадаємо
Президент США Джо Байден заявив, що адміністрація Білого дому теж розглядає можливість запровадження нових санкцій проти росії через смерть навального у в'язниці.
Загибель Навального: російські слідчі заявили, що тіло 14 днів буде на "хімічній експертизі"19.02.24, 17:51 • 22534 перегляди