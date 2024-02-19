ЄС обіцяє посилити санкції проти рф через смерть навального

У Європейському Союзу обурені смертю російського політика олексія навального та наголошують, що відповідальність за це лежить на москві. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, пише УНН.

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У ЄС наголошують, шо смерть Навального є ще однією ознакою прискорення і систематичних репресій в росії. Боррель також вимагає від Москви "незалежного й прозорого міжнародне розслідування" обставин раптової смерті опозиціонера.

ЄС докладе всіх зусиль, щоб притягнути політичне керівництво та владу росії до відповідальності, у тісній координації з нашими партнерами; і змусити ще більше заплатити за їхні дії, зокрема за допомогою санкцій