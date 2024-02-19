Загибель Навального: російські слідчі заявили, що тіло 14 днів буде на "хімічній експертизі"
Київ • УНН
Російські слідчі повідомили матері та адвокатам Олексія Навального, що протягом 14 днів проведуть хімічну експертизу його тіла.
У рф слідчі повідомили матері та адвокатам Олексія Навального, що протягом 14 днів проводитимуть "хімічну експертизу". Про це у соцмережі Х написала прессекретар Навального Кіра Ярмиш, передає УНН.
"Слідчі сказали адвокатам та матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів (!) проводитиметься якась "хімічна експертиза" - повідомила Ярмиш.
Причину смерті Навального "не встановлено" - прессекретарка російського опозиціонера19.02.24, 11:37 • 27741 перегляд
Нагадаємо
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.