Загибель Навального: російські слідчі заявили, що тіло 14 днів буде на "хімічній експертизі"

У рф слідчі повідомили матері та адвокатам Олексія Навального, що протягом 14 днів проводитимуть "хімічну експертизу". Про це у соцмережі Х написала прессекретар Навального Кіра Ярмиш, передає УНН.

"Слідчі сказали адвокатам та матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів (!) проводитиметься якась "хімічна експертиза" - повідомила Ярмиш.

Причину смерті Навального "не встановлено" - прессекретарка російського опозиціонера

Нагадаємо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.