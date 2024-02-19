Причину смерті Навального "не встановлено" - прессекретарка російського опозиціонера
Київ • УНН
Матері та адвокатам Навального відмовили в доступі до його тіла в морзі і сказали, що розслідування його смерті все ще триває, а причина смерті не встановлена.
Матері Олексія Навального та адвокатам, які приїхали 19 лютого в морг Салехарда, тіло політика не видали. На запитання, чи дійсно тіло Олексія знаходиться там, співробітники установи не відповідають. У слідчому комітеті рф повідомили, що перевірку смерті опозиціонера продовжено. Про це передає УНН із посиланням на сторінку прес-секретаря Олексія Навального у мережі Х.
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За словами прессекретарки Олексія Навального Кіри Ярмиш, рано вранці мати Навального і його адвокати приїхали до моргу Салехарда, проте всередину їх не пустили.
Одного з адвокатів буквально виштовхали. На запитання, чи там тіло Олексія, співробітники не відповідають
Вона також повідомила, що причина смерті політика, як і раніше, "не встановлена".
У Слідчому комітеті матері та адвокатам заявили, що перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона триватиме - невідомо.
Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього
Нагадаємо
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.
У ямальському управлінні слідчого комітету рф повідомили, що не віддадуть тіло Олексія Навального родичам, доки не завершиться перевірка.
Президент США Джо Байден назвав російського диктатора володимира путіна відповідальним за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.