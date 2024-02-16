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Байден назвав путіна відповідальним за смерть Навального

Байден назвав путіна відповідальним за смерть Навального

Київ • УНН

 • 31116 перегляди

Президент США Байден покладає на президента росії путіна відповідальність за смерть опозиціонера Олексія Навального в російській колонії.

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора володимира путіна відповідальним за смерть російського опозиціонера Олексія Навального, передає кореспондент УНН.

"Повідомлення про смерть, я не знаю правда це чи ні, ймовірно правда. У російської влади звісно своя версія, але будьте впевнені, що путін відповідальний за смерть Навального. путін відповідає за це. Те, що сталося з Навальним, - це ще один доказ про жорстокість путіна і його режиму", - сказав Байден.

Білий дім запросив додаткову інформацію про смерть Навального в російській виправній колонії на північ від Полярного кола, куди його відправили менше ніж два місяці тому.

Додамо

Байден 2021 року погрожував путіну "руйнівними наслідками", якщо Навальний помре.

Доповнення

Федеральна служба виконання покарань рф у Ямало-Ненецькому автономному окрузі сьогодні вдень заявила, що Навальний помер у виправній колонії рф.

Близько 14:43 повідомлялося, що в  команді російського опозиціонера Олексія Навального поки немає підтверджень інформації про його смерть.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального, зазначивши, що його вбив путін. Зі свого боку канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що той, хто критикує, хто виступає за демократію - той має боятися за своє життя і за свою безпеку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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