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"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального

"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:25  •  9150 просмотра

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Зеленский прокомментировал, что Навальный, очевидно, был убит путиным, как и тысячи других, тогда как Шольц сказал, что Навальный заплатил за свою смелость жизнью, критикуя российский режим.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что он был убит путиным. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что тот, кто критикует, кто выступает за демократию - тот должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность, передает УНН.

Детали

Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит путиным, как и тысячи других замученных, замученных, из-за одного этого существа. путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное

- сказал Зеленский.

Олаф Шольц заявил, что Навальный заплатил за свою отвагу своей жизнью.

Это нас очень угнетает. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним об отваге, которой требовалось решение вернуться в россию и сейчас он заплатил за это своей жизнью. И мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию - тот должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность

- отметил Шольц.

Напомним,

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Павел Башинский

Павел Башинский

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