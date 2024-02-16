"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что он был убит путиным. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что тот, кто критикует, кто выступает за демократию - тот должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность, передает УНН.

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Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит путиным, как и тысячи других замученных, замученных, из-за одного этого существа. путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное - сказал Зеленский.

Олаф Шольц заявил, что Навальный заплатил за свою отвагу своей жизнью.

Это нас очень угнетает. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним об отваге, которой требовалось решение вернуться в россию и сейчас он заплатил за это своей жизнью. И мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию - тот должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность - отметил Шольц.

Напомним,

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.