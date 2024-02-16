"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального
Киев • УНН
Зеленский прокомментировал, что Навальный, очевидно, был убит путиным, как и тысячи других, тогда как Шольц сказал, что Навальный заплатил за свою смелость жизнью, критикуя российский режим.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что он был убит путиным. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что тот, кто критикует, кто выступает за демократию - тот должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность, передает УНН.
Детали
Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит путиным, как и тысячи других замученных, замученных, из-за одного этого существа. путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное
Олаф Шольц заявил, что Навальный заплатил за свою отвагу своей жизнью.
Это нас очень угнетает. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним об отваге, которой требовалось решение вернуться в россию и сейчас он заплатил за это своей жизнью. И мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию - тот должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность
Напомним,
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер сегодня, 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"Очевидно, он убит путиным": Зеленский прокомментировал смерть Навального
Зеленский прокомментировал, что Навальный, очевидно, был убит путиным, как и тысячи других, тогда как Шольц сказал, что Навальный заплатил за свою смелость жизнью, критикуя российский режим.
Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину: Шольц рассказал о деталях соглашения по безопасности
Германия будет продолжать поддерживать независимость Украины и ее обороноспособность против России через новое соглашение по безопасности, которое предусматривает военную помощь, помощь в разминировании и инфраструктурную помощь.
Детально понимаю, что происходит: Зеленский о ситуации в Авдеевке
Президент Зеленский подчеркнул, что сохранение жизни украинских солдат является главным приоритетом, и потребовал от военного руководства минимизировать потери при обороне от российских атак в Авдеевке.
Кабинет министров утвердил план приоритетных действий на 2024 год: на первом месте - обороноспособность
Кабинет Министров утвердил план приоритетных действий правительства на период до 2024 года с акцентом на обороноспособность, европейскую интеграцию и восстановление разрушенных территорий.
Правительство одобрило назначение нового главы Хмельницкой ОГА: назвали имя
Кабинет министров Украины одобрил назначение Сергея Тюрина новым главой Хмельницкой областной государственной администрации.
Призывал к уничтожению Украины: сообщено о подозрении экс-главе прокремлевской партии
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему пророссийскому политику за публичные призывы к уничтожению Украины и поддержку ее вторжения в социальных сетях и на российском телевидении.
Германия предусмотрела на этот год 1,7 млрд евро помощи для Украины - Шольц
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Германия выделила 1,7 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году и обязалась выделить еще 6 миллиардов евро на последующие годы.
В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ
Сообщалось о взрыве в Кропивницком и, согласно предупреждениям военно-воздушных сил, ракеты двигались в направлении Кременчуга, Полтавы и Кропивницкого.
WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы
Египет строит бетонную стену вдоль своей границы с Газой, чтобы защититься от потенциальных беженцев, которые бегут от военной операции Израиля против Хамаса в Газе.
На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы
По сообщениям Военно-воздушных сил Украины, вражеские ракеты направляются к трем городам в центральной Украине, а во многих регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракетных атак.