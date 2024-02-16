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"Очевидно, він убитий путіним": Зеленський прокоментував смерть Навального

"Очевидно, він убитий путіним": Зеленський прокоментував смерть Навального

Київ • УНН

 • 21546 перегляди

Зеленський прокоментував, що Навальний, очевидно, був убитий путіним, як і тисячі інших, тоді як Шольц сказав, що Навальний заплатив за свою сміливість життям, критикуючи російський режим.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального, зазначивши, що він був убитий путіним. Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що той, хто критикує, хто виступає за демократію – той має боятись за своє життя і за свою безпеку, передає УНН.

Деталі

Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених, через одну цю істоту. путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Саме тому він не має зберегти нічого. путін все повинен програти, все втратити та відповідати за скоєне

- сказав Зеленський.

Олаф Шольц заявив, що Навальний заплатив за свою відвагу своїм життям.

Це нас дуже пригнічує. Я зустрічався з ним в Берліні, коли він лікувався у Німеччині від наслідків отруєння, спілкувався з ним про відвагу, якої потребувало рішення повернутися до росії і зараз він заплатив за це своїм життям. І ми дуже добре знаємо, що це за режим. Той, хто критикує, хто виступає за демократію – той має боятись за своє життя і за свою безпеку

- зазначив Шольц.

Нагадаємо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер сьогодні, 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Павло Башинський

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