Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін злий через атаку Сил оборони на Кримський міст, передає УНН.

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Як розповів кореспондент NBC News Гейб Гутьєррес, Трамп заявив, що путін був дуже злий через українську атаку на міст, який з’єднує росію з Кримом, і він також сказав, що погодився з президентом Зеленським, який нещодавно стверджував, що США не повинні ухвалювати рішення щодо України без України.

"Президент сказав, що погодився з цим і що не робитиме цього. Утім, у світі його теплий прийом володимира путіна сприйняли по суті як, знаєте, зустріч з авторитарним лідером і відсторонення України. Тепер президент намагався вихвалятися тим, що уклав інші угоди з іншими країнами, з Китаєм. Він сказав, що Сі говорив із ним про закупівлю більшої кількості сільськогосподарської продукції зі США", - додав Гутьєррес.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін заявив, що обговорював на Радбезі рф питання припинення вогню, проте після ударів по Кримському мосту цього не буде, додавши, що "відповідь буде болючою".