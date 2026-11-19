Російський диктатор володимир путін заявив, що обговорював на Радбезі рф питання припинення вогню, проте проте після ударів по Кримському мосту цього не буде, додавши, що "відповідь буде болючою". Про це путін заявив під час пресконференції за підсумками саміту АТЕС, передає УНН.

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"По-перше, хочу сказати, що Кримський міст - це виключно цивільний об’єкт. Ми вже дуже давно не використовуємо Кримський міст ні для перекидання військової техніки… ми навіть нафтопродукти не перевозили ним", - сказав путін.

Він заявив, що після ударів по мосту москва вирішила, що домовитися про перемир’я не вдасться.

"Чесно кажучи, я обговорював це питання з колегами з Ради безпеки, попросив їх подумати і повернувся до цього питання в надії, що можна домовитися. Але після удару по Кримському мосту вирішив, що домовлятися не будемо. Будемо відповідати на ці удари", - додав путін.

За його словами, "відповідь росії на удари по Кримському мосту буде "більш болючою", додавши, що міст буде відновлено.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив чергове ураження Кримського мосту у ніч на 19 листопада і пошкодження залізничного полотна. Міноборони України вказало: "Поїзд далі не їде".