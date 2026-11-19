Российский диктатор владимир путин заявил, что обсуждал в Совбезе рф вопрос прекращения огня, однако после ударов по Крымскому мосту этого не будет, добавив, что "ответ будет болезненным". Об этом путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, передает УНН.

Детали

"Во-первых, хочу сказать, что Крымский мост — это исключительно гражданский объект. Мы уже очень давно не используем Крымский мост ни для переброски военной техники… мы даже нефтепродукты по нему не перевозили", — сказал путин.

Он заявил, что после ударов по мосту москва решила, что договориться о перемирии не удастся.

"Честно говоря, я обсуждал этот вопрос с коллегами из Совета безопасности, попросил их подумать и вернулся к этому вопросу в надежде, что можно договориться. Но после удара по Крымскому мосту решил, что договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары", — добавил путин.

По его словам, "ответ россии на удары по Крымскому мосту будет "более болезненным", добавив, что мост будет восстановлен.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил очередное поражение Крымского моста в ночь на 19 ноября и повреждение железнодорожного полотна. Минобороны Украины указало: "Поезд дальше не едет".