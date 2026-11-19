Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де очікується його участь у засіданні Коаліції охочих для підтримки України і зустріч з посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомив сам Глава держави 19 листопада, пише УНН.

Прибули з командою до Берліна. Попереду зустріч Коаліції охочих. Представлені будуть понад 40 партнерів, зокрема й команда Президента Америки - повідомив Зеленський у соцмережах.

Що і з ким планують обговорити

"Пріоритет для України – зміцнення захисту нашого неба, енергетична та фінансова підтримка, дипломатичний трек і наступні кроки для закінчення війни й гарантування безпеки. Робимо все, щоб присутність Європи у переговорному процесі була повноцінною і щоб зустрічі були результативними", - зазначив Зеленський.

"Заплановані й двосторонні зустрічі з європейськими партнерами та, звісно, з канцлером Фрідріхом Мерцом. Буде й формат за участю Американської сторони та радників з питань національної безпеки Європи", - повідомив Президент, подякувавши "всім, хто допомагає".

Посланці Трампа вже відправилися до Берліна

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відправилися до Берліна на переговори за участю Президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів. Як повідомив Кушнер, на порядку денному - робота над виробленням єдиної позиції щодо ключових елементів тривалого миру і спільна підготовка порядку денного та запропонованого формату для наступного раунду багатосторонніх переговорів