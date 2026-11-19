Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відправилися до Берліна на переговори за участю Президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів. Як повідомив Кушнер, на порядку денному - робота над виробленням єдиної позиції щодо ключових елементів тривалого миру і спільна підготовка порядку денного та запропонованого формату для наступного раунду багатосторонніх переговорів, пише УНН.

Спеціальний посланник Стів Віткофф та я прямуємо до Берліна для консультацій з Президентом Зеленським та європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих - повідомив Кушнер у X 19 листопада.

"Нашими пріоритетами цієї поїздки є подальше зміцнення тісної координації з Україною та Європою, робота над виробленням єдиної позиції щодо ключових елементів тривалого миру та спільна підготовка порядку денного та запропонованого формату для наступного раунду багатосторонніх переговорів", - наголосив посланець і зять Трампа.

З його слів, "ми також дослідимо, як важлива робота Коаліції охочих може сприяти післявоєнним безпековим домовленостям, включаючи надійні гарантії для України та ширші рамки, що зміцнюють європейську стабільність та зменшують ризик майбутніх конфліктів".

"Дональд Трамп рішуче налаштований покласти край цій жахливій війні та створити міцний мир, який зробить всю Європу безпечнішою", - наголосив Кушнер.

Кушнер і Віткофф попередили путіна, що нинішній раунд переговорів може стати останнім шансом - Kyiv Independent