Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Берлин на переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских партнеров. Как сообщил Кушнер, на повестке дня — работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам устойчивого мира и совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров, пишет УНН.

Специальный посланник Стив Уиткофф и я направляемся в Берлин для консультаций с президентом Зеленским и европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих - сообщил Кушнер в X 19 ноября.

"Нашими приоритетами этой поездки являются дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам устойчивого мира и совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров", — подчеркнул посланник и зять Трампа.

По его словам, "мы также изучим, как важная работа Коалиции желающих может способствовать послевоенным договоренностям в сфере безопасности, включая надежные гарантии для Украины и более широкие рамки, которые укрепляют европейскую стабильность и снижают риск будущих конфликтов".

"Дональд Трамп твердо намерен положить конец этой ужасной войне и создать прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной", — подчеркнул Кушнер.

Кушнер и Виткофф предупредили путина, что нынешний раунд переговоров может стать последним шансом — Kyiv Independent