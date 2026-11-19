Виткофф и Кушнер отправились в Берлин для переговоров с Зеленским и европейцами
Киев • УНН
Посланники Трампа обсудят с Зеленским и европейскими лидерами единую позицию по миру и порядок проведения следующих переговоров. Также речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины.
Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Берлин на переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского и европейских партнеров. Как сообщил Кушнер, на повестке дня — работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам устойчивого мира и совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров, пишет УНН.
Специальный посланник Стив Уиткофф и я направляемся в Берлин для консультаций с президентом Зеленским и европейскими лидерами на встрече Коалиции желающих
"Нашими приоритетами этой поездки являются дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам устойчивого мира и совместная подготовка повестки дня и предлагаемого формата для следующего раунда многосторонних переговоров", — подчеркнул посланник и зять Трампа.
По его словам, "мы также изучим, как важная работа Коалиции желающих может способствовать послевоенным договоренностям в сфере безопасности, включая надежные гарантии для Украины и более широкие рамки, которые укрепляют европейскую стабильность и снижают риск будущих конфликтов".
"Дональд Трамп твердо намерен положить конец этой ужасной войне и создать прочный мир, который сделает всю Европу более безопасной", — подчеркнул Кушнер.
Кушнер и Виткофф предупредили путина, что нынешний раунд переговоров может стать последним шансом — Kyiv Independent19.11.26, 03:53 • 40914 просмотров