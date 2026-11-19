Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где ожидается его участие в заседании "Коалиции желающих" в поддержку Украины и встреча с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил сам Глава государства 19 ноября, пишет УНН.

Прибыли с командой в Берлин. Впереди встреча "Коалиции желающих". Будут представлены более 40 партнеров, в частности и команда Президента Америки - сообщил Зеленский в соцсетях.

Что и с кем планируют обсудить

"Приоритет для Украины – укрепление защиты нашего неба, энергетическая и финансовая поддержка, дипломатический трек и следующие шаги для окончания войны и гарантирования безопасности. Делаем все, чтобы присутствие Европы в переговорном процессе было полноценным и чтобы встречи были результативными", - отметил Зеленский.

"Запланированы и двусторонние встречи с европейскими партнерами и, конечно, с канцлером Фридрихом Мерцем. Будет и формат с участием Американской стороны и советников по вопросам национальной безопасности Европы", - сообщил Президент, поблагодарив "всех, кто помогает".

Посланники Трампа уже отправились в Берлин

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Берлин на переговоры с участием Президента Украины Владимира Зеленского и европейских партнеров. Как сообщил Кушнер, на повестке дня - работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам прочного мира и совместная подготовка повестки дня и предложенного формата для следующего раунда многосторонних переговоров