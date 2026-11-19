Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що уламки російського дрона впали на територію МЗС України, а також передав окупантам недипломатичне послання - "йдіть слідом за російським військовим кораблем", передає УНН.

Унаслідок атаки російських дронів на Київ уламки впали на територію МЗС України. Ми передамо їх до нашого музею. А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію – заявив Сибіга.

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Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, росія увесь день тероризує Київ дронами. Під ударами — житлові квартали столиці.

У Подільському районі пошкоджені багатоквартирні будинки, горять покрівлі. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Станом на зараз відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. За попередніми даними, на одній з локацій виявили тіло людини - повідомив Корецький.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби.