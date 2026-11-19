Уламки ворожого дрона впали на територію МЗС України, Сибіга передав окупантам "недипломатичне послання"
Київ • УНН
Після атаки дронів уламки впали на територію МЗС України. У Києві пошкоджені будинки, постраждали щонайменше четверо людей, є загиблий.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що уламки російського дрона впали на територію МЗС України, а також передав окупантам недипломатичне послання - "йдіть слідом за російським військовим кораблем", передає УНН.
Унаслідок атаки російських дронів на Київ уламки впали на територію МЗС України. Ми передамо їх до нашого музею. А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію
Додамо
Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, росія увесь день тероризує Київ дронами. Під ударами — житлові квартали столиці.
У Подільському районі пошкоджені багатоквартирні будинки, горять покрівлі. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Станом на зараз відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. За попередніми даними, на одній з локацій виявили тіло людини
На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби.