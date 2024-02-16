У росії заявили про смерть Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу, пише УНН.

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"16.02.2024 року у виправній колонії №3 засуджений Навальний А.А. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу втративши свідомість", - стверджують представники відомства.

Як зазначається, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Реанімація не допомогла.

"Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо

Олексія Навального заарештували в січні 2021 року після перебування в лікарні в Німеччині, де його лікували від отруєння "Новачком". Того його засудили до дев'яти років позбавлення волі у справах про шахрайство та образу судді.

У серпні 2023 року суд у москві засудив олексія навального, зокрема, через екстреміську діяльність до 19 років колонії особливого режиму.