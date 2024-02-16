В россии заявили о смерти Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу, пишет УНН.

Детали

"16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", - утверждают представители ведомства.

Как отмечается, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Реанимация не помогла.

"Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - указывается в сообщении.

Напомним,

Алексея Навального арестовали в январе 2021 года после пребывания в больнице в Германии, где его лечили от отравления "Новичком". Тогда его приговорили к девяти годам лишения свободы по делам о мошенничестве и оскорблении судьи.

В августе 2023 года суд в москве приговорил алексея навального, в частности, из-за экстремистской деятельности к 19 годам колонии особого режима.