20 листопада в Україні діятимуть графіки - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
20 листопада для промисловості та всіх споживачів запровадять обмеження електроенергії. Відключення триватимуть 2–12 годин.
Завтра у низці областей України цілодобово діятимуть графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 0,5 до 3 черг, передає УНН.
Як 20 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3 черг).
Зазначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 2 до 12 годин.
Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців
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