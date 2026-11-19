20 ноября в Украине будут действовать графики — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
20 ноября для промышленности и всех потребителей введут ограничения электроснабжения. Отключения будут длиться 2–12 часов.
Завтра в ряде областей Украины круглосуточно будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, планируется отключать от 0,5 до 3 очередей, передает УНН.
Как 20 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности — графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 2 до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев
рф атаковала подстанции в трех областях - где аварийные отключения и нет света19.11.26, 11:31 • 4098 просмотров