Россия в течение последних суток продолжила атаки на энергетику в Украине, в том числе ночью, нанеся удары по подстанциям в трех областях. Отключения света из-за ударов рф — в 5 областях, в четырех — аварийные отключения. Об этом 19 ноября сообщили Премьер-министр Сергей Корецкий и в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

россияне этой ночью атаковали энергетику, гражданские предприятия, жилые дома. Разрушения зафиксированы в двенадцати областях. В Житомирской, Черниговской и Николаевской областях атакованы электроподстанции - сообщил Корецкий в соцсетях.

В Укрэнерго указали, что "в течение последних суток россияне продолжали атаки на объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии". "В результате обстрелов по состоянию на утро обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях. Энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть электроэнергию потребителям", — отметили в Укрэнерго.

"Из-за повреждения энергетического оборудования в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях сейчас вынужденно применяются аварийные отключения", — сообщили в НЭК.

По данным Укрэнерго, в части областей до конца суток вынужденно действуют ограничения:

для промышленности — графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей).

Как сообщили в Минэнерго, в Черниговской области во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков дважды подверглась вражеским атакам. Обошлось без пострадавших. В Нафтогазе указали, что россияне снова атаковали газовиков Группы Нафтогаз. "На этот раз — аварийную бригаду в Харьковской области. Вчера вечером в Чугуеве наши сотрудники приехали по вызову в жилой дом. В этот момент начался обстрел. Ранен водитель бригады. Ему сделали операцию, сейчас состояние стабильное. Это уже третий случай за несколько дней. В Донецкой области в результате обстрела ранены двое наших коллег. В Днепропетровской области враг атаковал служебный объект, где работают газовики, и повредил спецтранспорт", — сообщили в компании.

По данным Премьера, "сразу в четырех областях враг бил по агропредприятиям". "россия сознательно бьет по экономике — по тому, что дает людям работу, доходы бюджета", — отметил он.

"Под ударами также оказались жилые дома в Запорожье, Харьковской, Черкасской и Донецкой областях. Восемь человек ранены. В Черниговской области погиб человек", — сообщил Премьер.

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