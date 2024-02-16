Байден назвал путина ответственным за смерть Навального
Киев • УНН
Президент США Байден возлагает на президента россии путина ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.
Президент США Джо Байден назвал российского диктатора владимира путина ответственным за смерть российского оппозиционера Алексея Навального, передает корреспондент УНН.
"Сообщение о смерти, я не знаю правда это или нет, вероятно правда. У российских властей конечно своя версия, но будьте уверены, что путин ответственен за смерть Навального. путин отвечает за это. То что произошло с Навальным – это еще одно доказательство о жестокости путина и его режима", - сказал Байден.
Белый дом запросил дополнительную информацию о смерти Навального в российской исправительной колонии к северу от Полярного круга, куда его отправили менее двух месяцев назад.
Добавим
Байден в 2021 году угрожал путину "разрушительными последствиями", если Навальный умрет.
Дополнение
Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу сегодня днем заявила, что навальный умер в исправительной колонии рф.
Около 14:43 сообщалось, что в команде российского оппозиционера Алексея Навального пока нет подтверждений информации о его смерти.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что он был убит путиным. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что тот, кто критикует, кто выступает за демократию - тот должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность.
Байден назвал путина ответственным за смерть Навального
Президент США Байден возлагает на президента россии путина ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии.
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