В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию

В команде российского оппозиционера алексея навального пока нет подтверждений информации о его смерти. Об этом заявила пресс-секретарь навального кира ярмыш, пишет УНН.

Детали

ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти алексея навального в ИЧ-3. Никаких подтверждений этому у нас пока что нет - говорится в сообщении команды навального.

Также отмечается, что адвокат навального уже вылетел в Харп (поселок, где находилась тюрьма навального - ред).

Напомним,

Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу сегодня днем заявила, что навальный умер в исправительной колонии рф.

Навального отправили в колонию на Крайнем Севере