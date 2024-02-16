В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию
Киев • УНН
Команда навального не может подтвердить сообщения о его смерти в тюрьме, распространенные российскими властями. Его адвокат уже направляется в колонию для уточнения информации.
В команде российского оппозиционера алексея навального пока нет подтверждений информации о его смерти. Об этом заявила пресс-секретарь навального кира ярмыш, пишет УНН.
Детали
ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти алексея навального в ИЧ-3. Никаких подтверждений этому у нас пока что нет
Также отмечается, что адвокат навального уже вылетел в Харп (поселок, где находилась тюрьма навального - ред).
Напомним,
Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу сегодня днем заявила, что навальный умер в исправительной колонии рф.
Навального отправили в колонию на Крайнем Севере25 декабря 2023, 14:33 • 24577 просмотров
В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию
Команда навального не может подтвердить сообщения о его смерти в тюрьме, распространенные российскими властями. Его адвокат уже направляется в колонию для уточнения информации.
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