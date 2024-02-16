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В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию

В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 12:43  •  9397 просмотра

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Команда навального не может подтвердить сообщения о его смерти в тюрьме, распространенные российскими властями. Его адвокат уже направляется в колонию для уточнения информации.

В команде российского оппозиционера алексея навального пока нет подтверждений информации о его смерти. Об этом заявила пресс-секретарь навального кира ярмыш, пишет УНН.

Детали 

ФСИН по Ямало-Ненецкому округу распространяет новость о смерти алексея навального в ИЧ-3. Никаких подтверждений этому у нас пока что нет

- говорится в сообщении команды навального. 

Также отмечается, что адвокат навального уже вылетел в Харп (поселок, где находилась тюрьма навального - ред). 

Напомним,

Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу сегодня днем заявила, что навальный умер в исправительной колонии рф.

Навального отправили в колонию на Крайнем Севере25 декабря 2023, 14:33 • 24577 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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У команді навального не можуть підтвердити смерть опозиціонера: адвокат виїхав до колонії
Navalny's team can't confirm opposition leader's death: lawyer left for colony
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В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию

Команда навального не может подтвердить сообщения о его смерти в тюрьме, распространенные российскими властями. Его адвокат уже направляется в колонию для уточнения информации.

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