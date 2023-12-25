Навального отправили в колонию на Крайнем Севере
Алексей Навальный находится в отдаленной колонии за Полярным кругом, что подтвердили его адвокат и пресс-секретарь.
ДТП с грузовиком в Черновицкой области: патрульные организовали реверсное движение
По данным патрульной полиции, в Черновицкой области, недалеко от с. Недобоевцы на автодороге Н-03 Житомир - Черновцы, произошло ДТП.
Повреждена коммунальная техника: в оккупированной Горловке произошел пожар в автобусном парке
В оккупированной россиянами Горловке произошел пожар в автобусном парке. Предварительно пострадали только техника, сообщений о пострадавших нет.
еаэс и Иран подписали соглашение о свободной торговле
евразийский экономический союз и Иран подписали соглашение о свободной торговле, которое заменит временное соглашение с 2019 года.
В Украине хотят установить новый праздник - День благодарения Богу
Народные депутаты Украины предлагают ввести новый праздник - День благодарения Богу. В Раде зарегистрировали проект постановления № 10371.
Египет представил план завершения войны между Израилем и ХАМАС
Египет предлагает прекращение огня и обмен пленными для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС.
В Украине существует опасность повторения эпидемии кори
Эксперты предупреждают о возможной эпидемии кори. Вакцинация является ключевой профилактической мерой.
В Криворожском районе ПВО сбила вражескую ракету - ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету в Криворожском районе, что подтвердил председатель ОВА Сергей Лысак.
В оккупированном Крыму столкнулись российские военные грузовики и внедорожники: есть пострадавшие
В оккупированной Керчи столкнулись российские военные грузовики и внедорожники, в результате чего пострадали люди.
В ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Кривого рога
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете, направляющейся в Кривой Рог.