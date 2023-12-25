Навального отправили в колонию на Крайнем Севере

Заключенного российского оппозиционера Алексея Навального разыскали в исправительной колонии на севернее Полярного круга. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает УНН.

Детали

По словам Киры Ярмыш, Навального этапировали в исправительную колонию ИК-3 в городе Харп в Ямало-Ненецком округе. Адвокату Навального удалось увидеться с ним в понедельник, сказала Ярмыш.

Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. С Алексеем все в порядке - написала Кира Ярмыш в Х.

Соратники Навального готовились к его переводу в колонию "особого режима". Они заявили, что с 6 декабря адвокаты не видели оппозиционера.

Колония, где находится Навальный, - одна из самых отдаленных, расположенная примерно в 60 км к северу от Полярного круга и была основана в 1960-х годах как часть бывшей системы советских лагерей принудительного труда ГУЛАГ.

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