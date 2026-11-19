В результате очередной атаки на Крымский мост движение по путепроводу временно перекрыто. Об этом сообщил «глава» оккупированного Крыма сергей аксёнов, информирует УНН.

Детали

По его словам, «все ответственные службы находятся на рабочих местах», «проводится оценка нанесённого ущерба».

В свою очередь экс-руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко указал, что автомобильная часть Крымского моста ранее была разрушена, соответственно, речь идёт о перекрытии железнодорожной части.

Эту информацию подтверждают и местные паблики. В частности, сообщается как минимум о двух попаданиях в железнодорожную часть моста.

Напомним

В ночь на 17 ноября Силы обороны поразили Крымский мост. Автомобильный пролёт обрушился.

В сети появились первые кадры разрушений на Крымском мосту после поражения, снятые во время движения поезда по железнодорожной части.

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