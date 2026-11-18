Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на встречу с представителями президента Соединённых Штатов Америки США в Берлине, а также получить информацию о переговорах в Китае, передаёт УНН.

Завтра важная встреча Коалиции желающих. Мы делаем всё вместе с партнёрами, чтобы наша Коалиция была действенной. Готовим новые пакеты поддержки для Украины – прежде всего для нашей обороны, для нашей энергетики. Будут и двусторонние встречи, которые должны дать больше Украине и нашей дипломатии - сообщил Зеленский.

Президент Украины рассчитывает на встречу с представителями Президента Соединённых Штатов Америки и добавил - "будем говорить с европейскими лидерами о наших следующих шагах в переговорах с россиянами.

Украина чётко фиксирует своё стремление к миру, мы всегда работаем конструктивно. Американские представители говорили о том, что в Берлине на наших встречах дадут необходимую информацию о переговорах Президента Америки, которые сейчас проходят, в том числе и в Китае. И мы будем получать информацию из Китая и от других стран, и от других лидеров – наших партнёров - добавил Зеленский.

По его словам, украинцы с европейцами имеют чёткую общую позицию: вопросы Украины должны решаться при участии Украины, вопросы Европы должны решаться при участии Европы.

Только такой подход и будет. Я благодарю всех, кто помогает и кто продвигает сильную повестку дня для окончания этой войны - резюмировал Зеленский.

Зеленский заявил, что "Коалиция желающих" может стать исторической, и анонсировал ревизию других коалиций