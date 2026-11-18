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Абитуриенты, которым требуется дополнительная подготовка к национальному мультипредметному тесту (НМТ), смогут пройти нулевой курс в украинских учреждениях высшего образования. Такая возможность предусмотрена в рамках экспериментального проекта «Открытый путь к высшему образованию», который проходит в 2026–2027 учебном году, передает УНН со ссылкой на Минобразования.

Нулевой курс помогает восполнить образовательные потери и подготовиться к поступлению в украинское учреждение высшего образования. Такая возможность предусмотрена, в частности, для военнослужащих, ветеранов, абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий. В прошлом году на обучение подали более двух тысяч заявлений.

Занятия для первой волны набора ориентировочно начнутся в конце ноября или в начале декабря 2026 года. В «Зимнем поступлении» продолжают участвовать 94 учреждения высшего образования (перечень не изменился с 2025/2026 учебного года). Точные даты и условия участия учреждения публикуют на своих сайтах.

Как будет проходить подготовка

Как сообщили в ведомстве, курс длится от трех до шести месяцев. Слушатели готовятся к вступительным экзаменам — НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. На каждый из четырех предметов предусмотрено не менее 90 часов занятий. Форма подготовки может быть дневной или дистанционной.

Учреждения могут зачислять слушателей один или два раза в год, но не позднее 1 декабря и/или 1 марта.

Сроки, процедуру подачи, документы для подтверждения, доступные формы и контакты учреждения публикуют на своих официальных сайтах.

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Кто может подать заявление

Подать заявление могут граждане Украины, которые получили полное общее среднее образование или завершают его получение в текущем учебном году и относятся к одной из категорий, среди них:

Жители временно оккупированных территорий, территорий активных или возможных боевых действий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании 2026 года; Люди, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения; Люди, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года; Военнослужащие, которые имеют возможность и желание учиться и письменное согласие командования; Украинцы, вернувшиеся из-за границы; Украинцы, находящиеся за границей; Те, кто зарегистрировался на НМТ и не явился на тестирование, если они не относятся ни к одной из первых пяти категорий в этом перечне; Те, кто неуспешно сдал НМТ и планирует еще раз принять участие в новой вступительной кампании; Ученики и студенты последнего года обучения в учреждениях общего среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования.

Если вы ранее учились на подготовительном отделении или были зачислены на программу высшего образования, уточните в приемной комиссии, можете ли вы присоединиться к нулевому курсу в рамках «Зимнего поступления».

Кто может получить государственный грант на нулевой курс

Слушатели дневной (очной) формы подготовки из первых четырех категорий в приведенном выше перечне могут претендовать на государственный грант, который полностью или частично покроет стоимость обучения на нулевом курсе, а именно: жители ВОТ и ТАБД; люди, освобожденные из плена; ветераны и действующие военнослужащие, получившие письменное согласие командования.

Что важно учитывать:

Грант можно получить один раз. Его размер — до 3 000 грн за месяц обучения. Если грант покрывает полную стоимость курса, обучение для слушателя будет бесплатным. Если грант покрывает часть стоимости, остальное нужно оплатить самостоятельно.

Учреждения, участвующие в экспериментальном проекте, обеспечивают местами в общежитиях слушателей дневной формы, у которых нет постоянного места жительства там, где расположено учреждение.

Для слушателей первых четырех категорий из приведенного выше перечня также предусмотрена компенсация расходов на общежитие до 800 грн в месяц.

Если слушатели не получают других выплат из государственного бюджета, им также предусмотрена ежемесячная (потребительская) помощь на базовые потребности в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

Как подать заявление

Выберите учебное заведение, к которому хотите присоединиться для прохождения нулевого курса.

Найдите на официальном сайте выбранного заведения раздел «Зимний набор».

Заполните электронное заявление на сайте заведения. В нем укажите персональные и паспортные данные, сведения о документе об образовании или справку с места учебы, категорию участия и информацию о документах, подтверждающих ее.

Выберите форму обучения и предмет по выбору, а также укажите источник финансирования.

Решение о зачислении принимает приемная комиссия.

Что важно учесть: заведения самостоятельно определяют сроки и условия приема заявлений, порядок регистрации и подачи документов, требования к участникам, перечень документов, доступные формы обучения, ориентировочный график занятий и контакты для консультаций. Поэтому всю необходимую информацию ищите непосредственно в официальных источниках учреждения высшего образования.

Что дает завершение нулевого курса

Слушатели, которые выполнили учебный план и успешно сдали выпускные экзамены по всем предметам курса, получат 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при условии, что в год получения свидетельства выпускник поступает в то же заведение, где прошел подготовку, на специальность с особой поддержкой государства.

Поступление на первый курс происходит по конкурсу в соответствии с правилами вступительной кампании.

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