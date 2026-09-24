НМТ-2027 могут проводить два дня с возможностью пересдачи
Киев • УНН
МОН и УЦОЯО рассматривают несколько моделей НМТ-2027. Одна из них предусматривает два предмета ежедневно и пересдачу экзаменов.
Министерство образования и науки Украины совместно с Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО) рассматривают несколько моделей проведения национального мультипредметного теста в следующем, 2027 году. Об этом в интервью украинским СМИ заявила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко, передает УНН.
Детали
Согласно одной из них, абитуриенты будут сдавать по два предмета в течение двух дней, а также смогут пересдать отдельные экзамены, если не наберут проходной балл.
В то же время такая модель потребует больше временных экзаменационных центров и укрытий. Окончательного решения пока нет
Напомним
В 2026 году более 48,5 тысячи учащихся не преодолели пороговый балл хотя бы по одному предмету на НМТ.
Также УНН сообщал, что группа из 50 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный правительственному законопроект №15254-1, который предусматривает изменение правил проведения национального мультипредметного теста во время военного положения.