НМТ-2027 могут проводить два дня с возможностью пересдачи

Министерство образования и науки Украины совместно с Украинским центром оценивания качества образования (УЦОКО) рассматривают несколько моделей проведения национального мультипредметного теста в следующем, 2027 году. Об этом в интервью украинским СМИ заявила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко, передает УНН.

Согласно одной из них, абитуриенты будут сдавать по два предмета в течение двух дней, а также смогут пересдать отдельные экзамены, если не наберут проходной балл.

В то же время такая модель потребует больше временных экзаменационных центров и укрытий. Окончательного решения пока нет