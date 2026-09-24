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НМТ-2027 можуть проводити два дні з можливістю перескладання

Київ • УНН

 • 682 перегляди

МОН і УЦОЯО розглядають кілька моделей НМТ-2027. Одна з них передбачає два предмети щодня та перескладання іспитів.

НМТ-2027 можуть проводити два дні з можливістю перескладання

Міністерство освіти і науки України разом з Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) опрацьовують кілька моделей проведення Національного мультипредметного тестування у наступному, 2027 році. Про це в інтерв’ю українським медіа заявила директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко, передає УНН.

Деталі

За однією з них, вступники складатимуть по два предмети протягом двох днів, а також зможуть перескласти окремі іспити, якщо не наберуть прохідний бал.

Водночас така модель потребуватиме більше тимчасових екзаменаційних центрів та укриттів. Остаточного рішення поки немає

 - йдеться в заяві Вакуленко.

Нагадаємо

У 2026 році понад 48,5 тисячі учнів не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ.

Також УНН повідомляв, що група з 50 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну правил проведення національного мультипредметного тесту під час воєнного стану.

Євген Устименко

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