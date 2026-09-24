НМТ-2027 можуть проводити два дні з можливістю перескладання
Київ • УНН
МОН і УЦОЯО розглядають кілька моделей НМТ-2027. Одна з них передбачає два предмети щодня та перескладання іспитів.
Міністерство освіти і науки України разом з Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) опрацьовують кілька моделей проведення Національного мультипредметного тестування у наступному, 2027 році. Про це в інтерв’ю українським медіа заявила директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко, передає УНН.
Деталі
За однією з них, вступники складатимуть по два предмети протягом двох днів, а також зможуть перескласти окремі іспити, якщо не наберуть прохідний бал.
Водночас така модель потребуватиме більше тимчасових екзаменаційних центрів та укриттів. Остаточного рішення поки немає
Нагадаємо
У 2026 році понад 48,5 тисячі учнів не подолали пороговий бал хоча б з одного предмета на НМТ.
Також УНН повідомляв, що група з 50 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну правил проведення національного мультипредметного тесту під час воєнного стану.