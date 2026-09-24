НМТ-2027 можуть проводити два дні з можливістю перескладання

Міністерство освіти і науки України разом з Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) опрацьовують кілька моделей проведення Національного мультипредметного тестування у наступному, 2027 році. Про це в інтерв’ю українським медіа заявила директор УЦОЯО Тетяна Вакуленко, передає УНН.

За однією з них, вступники складатимуть по два предмети протягом двох днів, а також зможуть перескласти окремі іспити, якщо не наберуть прохідний бал.

Водночас така модель потребуватиме більше тимчасових екзаменаційних центрів та укриттів. Остаточного рішення поки немає