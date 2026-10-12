НМТ на языках нацменьшинств и новые права для школ — закон об образовании на языках нацменьшинств вступает в силу во вторник

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обеспечении образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины. Документ в понедельник, 12 октября, был опубликован в газете "Голос Украины", передает УНН.

Детали

Возвращено с подписью Президента Украины - говорится в карточке законопроекта.

12 октября документ был опубликован в официальной газете Верховной Рады — "Голос Украины".

В соответствии с переходными положениями законопроект "вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", то есть во вторник, 13 октября.

Согласно принятому законопроекту, языком образовательного процесса в учреждениях образования является государственный язык, однако в учреждении образования, где функционирует класс с обучением на языке коренного народа Украины, языке национального меньшинства Украины, который является официальным языком Европейского Союза, гарантируется право использовать наряду с государственным языком язык соответствующего коренного народа Украины.

Устанавливается, что по желанию учащихся задания мультипредметного теста/внешнего независимого оценивания предоставляются на языке коренного народа Украины, языке национального меньшинства, кроме заданий по учебным предметам языково-литературной области.

Школы по обращению родителей смогут определять перечень предметов, которые могут преподаваться на языках коренного народа. Однако количество обращений должно превышать ⅔.

Также школы, в которых более 50% учащихся получают образование на языке коренного народа, получат право на признание учреждения общего среднего образования национального меньшинства.

Такие школы будут иметь право использовать соответствующий статус в своем названии и учредительных документах на соответствующем языке коренного народа.

Шаг на пути к вступлению в ЕС: Рада приняла закон об образовании на языках нацменьшинств

Дополнение

Отметим, в ноябре 1992 года была подписана Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств для защиты и популяризации исторических региональных и миноритарных языков в Европе.

Украина ратифицировала Хартию в 2003 году, она вступила в силу в 2006 году.

В соответствии с Хартией Украина применяет ее положения к таким языкам: белорусскому, болгарскому, гагаузскому, ивриту, идишу, караимскому, крымскотатарскому, крымчакскому, немецкому, новогреческому, польскому, цыганскому, румейскому, румынскому, словацкому, венгерскому, урумскому, чешскому.

В июне этого года Зеленский подписал законопроект №14120, предусматривающий исключение русского и молдавского языков из перечня тех, которые защищаются Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

Зеленский исключил русский и молдавский языки из перечня защищенных Европейской хартией

Напомним

Послы ЕС 7 октября открыли путь для начала переговоров в рамках процесса вступления с Украиной и Молдовой по единому рынку и конкурентоспособности. Будапешт снял вето с переговоров. Венгрия блокировала этот шаг с лета, требуя от Украины принятия законодательства, касающегося образовательных прав национальных меньшинств.