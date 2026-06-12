Зеленский исключил русский и молдавский языки из перечня защищенных Европейской хартией

$44.930.0551.840.06
ukenru
18:12 • 2148 просмотра
МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов
17:39 • 6802 просмотра
ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии
Эксклюзив
16:54 • 10600 просмотра
Топливо по талонам, дефицит продуктов и проблемы с логистикой: что происходит в оккупированном Крыму
16:39 • 11871 просмотра
Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером
15:54 • 12211 просмотра
Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам OdrexPhoto
12 июня, 12:52 • 15452 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
12 июня, 11:47 • 18674 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
12 июня, 10:56 • 18674 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
12 июня, 10:27 • 32437 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
12 июня, 09:19 • 19918 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
90%
748мм
Популярные новости
ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток12 июня, 09:40 • 14557 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 24287 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12 июня, 12:09 • 24931 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 21814 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 11597 просмотра
публикации
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 21928 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12 июня, 12:09 • 25042 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
12 июня, 10:27 • 32437 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 44567 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 50298 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Музыкант
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo14:17 • 10014 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 11705 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 24379 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 81149 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 66172 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Старлинк
Forbes
Фильм

Зеленский исключил русский и молдавский языки из перечня защищенных Европейской хартией

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Президент исключил русский и молдавский языки из перечня защищенных Европейской хартией. В список добавили чешский язык и уточнили названия еврейских языков.

Зеленский исключил русский и молдавский языки из перечня защищенных Европейской хартией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №14120, который предусматривает исключение русского и молдавского языков из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Возвращено с подписью от Президента Украины

— говорится в карточке законопроекта.

Согласно документу, предлагается, что Украина в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств будет применять положения части 2 к белорусскому, болгарскому, гагаузскому, ивриту, идишу, караимскому, крымскотатарскому, крымчакскому, немецкому, новогреческому, польскому, ромскому, румейскому, румынскому, словацкому, венгерскому, урумскому, чешскому.

До этого она применялась к языкам таких национальных меньшинств Украины: белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому.

То есть, нынешним документом из перечня предлагается исключить русский и молдавский языки, заменить еврейский язык на иврит и добавить чешский.

Дополнение

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств — европейский договор, принятый под эгидой Совета Европы в Страсбурге 5 ноября 1992 года для защиты и популяризации исторических региональных языков и языков меньшинств в Европе.

Украина ратифицировала Хартию в 2003 году, она вступила в силу в 2006 году.

В марте 2023 года в Молдове официально сделали государственным языком румынский.

Тогда же правительство Украины приняло решение об использовании в Украине понятия "румынский язык" вместо понятия "молдавский язык".

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала народных депутатов Украины безотлагательно принять законопроект, предусматривающий обновление перечня языков, которые действительно нуждаются в поддержке и особой защите.

Простыми словами — исключить из перечня русский, который не нуждается в защите, и лишить кремлевскую пропаганду инструмента манипуляций

— отметила Ивановская.

По ее словам, некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели Хартии как международного договора, вызвал необоснованные обвинения в ненадлежащем выполнении Украиной своих международных обязательств, создал условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

Конституционный Суд еще в 2021 году обязал органы власти исправить эту ошибку. Время действовать — ради справедливости, ради уважения к тем языкам национальных сообществ и коренных народов, которые действительно нуждаются в поддержке. Это вопрос не только правовой, но и безопасности

— отмечала Ивановская.

Почему люди переходят на русский язык: объяснение психолога01.04.26, 18:00 • 41302 просмотра

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Законы
российская пропаганда
Елена Ивановская
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Конституционный суд Украины
Совет Европы
Владимир Зеленский
Украина
Молдова