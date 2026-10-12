Шаг на пути к вступлению в ЕС: Рада приняла закон об образовании на языках нацменьшинств

Верховная Рада 12 октября приняла в целом законопроект об обеспечении образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины. Это является одним из шагов Украины на пути к вступлению в ЕС. Об этом сообщили в парламенте, пишет УНН.

Детали

"Обучение на языках национальных меньшинств и коренных народов Украины. Верховная Рада приняла соответствующий закон (№ 16119). За проголосовали 266 народных депутатов", - говорится в сообщении.

Документ гарантирует право детей из национальных меньшинств и коренных народов Украины, языки которых являются официальными языками ЕС, получать образование на родном языке наряду с государственным.

"В частности, инициатива предусматривает возможность предоставлять школам статус учреждения национального меньшинства, если в нем более половины детей обучаются на соответствующем языке. Законопроект является одним из шагов Украины на пути к вступлению в ЕС", - указали в ВР.

"Законопроект №16119 об образовательных правах национальных меньшинств принят: за основу — 273, в целом — 266. Сразу ставят поручение председателю Рады безотлагательно подписать и направить на подпись Президенту", - уточнил народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях.

В настоящее время, согласно данным из карточки документа, законопроект "готовится к подписи".

Напомним

Послы ЕС 7 октября открыли путь для начала переговоров в рамках процесса вступления с Украиной и Молдовой по вопросам единого рынка и конкурентоспособности. Будапешт снял вето с переговоров. Венгрия блокировала этот шаг с лета, требуя от Украины принятия законодательства, касающегося образовательных прав национальных меньшинств.

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