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В ЕС ожидают "супервторник" по расширению: напомнили о важности для Венгрии закона о нацменьшинствах в Украине

Киев • УНН

 • 810 просмотра

ЕС готовит межправительственные конференции по вопросу вступления Украины и других стран и стремится открыть для неё кластеры внутреннего рынка и конкурентоспособности. Решение зависит от закона о нацменьшинствах.

В ЕС ожидают "супервторник" по расширению: напомнили о важности для Венгрии закона о нацменьшинствах в Украине

Еще один "супервторник" по расширению Европейского Союза запланирован на 13 октября после заседания Совета ЕС по общим вопросам. Евросоюз планирует провести серию межправительственных конференций для продвижения переговоров о вступлении, в том числе с Украиной, и ожидается одобрение двух кластеров после голосования в Верховной Раде по вопросу национальных меньшинств. Об этом со ссылкой на источники сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Целью для Украины, как отмечается, является открытие кластеров 2 ("Внутренний рынок") и 3 ("Конкурентоспособность и инклюзивный рост").

Дипломатический источник ЕС отмечает, что, хотя целью является открытие этих двух кластеров, "ситуация все еще развивается". Вопрос национальных меньшинств особенно чувствителен для Венгрии. Рада сейчас рассматривает законодательство, имплементирующее соглашение, достигнутое между Будапештом и Киевом, и являющееся "важным шагом в отношении позиции Венгрии по открытию кластеров", по словам источника.

"Мы понимаем, что Рада рассмотрит это законодательство до следующего понедельника", — заявили в Совете ЕС по общим вопросам накануне его заседания.

Также ожидается продвижение переговоров о вступлении с Албанией, Черногорией и Молдовой. Черногория, кандидат, продвинувшийся дальше всех в процессе вступления, надеется закрыть несколько глав.

Однако, как сообщается, сейчас имеется "полный зеленый свет для двух глав, тогда как работа над несколькими другими все еще продолжается".

Венгрия сняла вето на продвижение в ЕС с открытием новых кластеров для Украины - СМИ07.10.26, 17:18 • 16115 просмотров

Юлия Шрамко

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