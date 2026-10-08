У ЄС очікують "супервівторок" з розширення: нагадали про важливість для Угорщини закону про нацменшини в Україні

Ще один "супервівторок" з розширення Європейського Союзу заплановано на 13 жовтня після засідання Ради ЄС з загальних питань. Євросоюз планує провести серію міжурядових конференцій для просування переговорів про вступ у тому числі з Україною І схвалення двох кластерів очікується після голосування в Верховній Раді щодо нацменшин. Про це з посиланням на джерела повідомляє ANSA, пише УНН.

Деталі

Ціллю для України, як зазначається, є відкриття кластерів 2 ("Внутрішній ринок") та 3 ("Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання").

Дипломатичне джерело ЄС зазначає, що хоча метою є відкриття цих двох кластерів, "ситуація все ще розвивається". Питання нацменшин є особливо чутливим в Угорщині. Рада зараз розглядає законодавство, яке імплементує угоду, досягнуту між Будапештом та Києвом, і є "важливим кроком щодо позиції Угорщини щодо відкриття кластерів", за словами джерела.

"Ми розуміємо, що Рада розгляне це законодавство до наступного понеділка", – заявили на Раді ЄС з загальних питань напередодні її засідання.

Також очікується просування переговорів про вступ з Албанією, Чорногорією і Молдовою. Чорногорія, кандидат, який просунувся далі в процесі вступу, сподівається закрити кілька розділів.

Однак, як повідомляється наразі "повне зелене світло для двох розділів, тоді як робота над кількома іншими все ще триває".

Угорщина зняла вето на просування у ЄС з відкриттям нових кластерів для України - ЗМІ