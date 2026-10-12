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Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин

Київ • УНН

 • 2268 перегляди

Рада 12 жовтня 266 голосами ухвалила закон №16119 про освіту рідною мовою для нацменшин і корінних народів. Закон наближає Україну до ЄС.

Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Це є одним із кроків України на шляху до вступу в ЄС. Про це повідомили у парламенті, пише УНН.

Деталі

"Навчання мовами нацменшин і корінних народів України. Верховна Рада прийняла відповідний закон (№ 16119). За проголосували 266 народних депутатів", - ідеться у повідомленні.

Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.

"Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Законопроєкт є одним із кроків України на шляху до вступу в ЄС", - вказали у ВР.

"Законопроєкт №16119 про освітні права нацменшин ухвалено: за основу 273, в цілому 266. Одразу ставлять доручення голові Ради невідкладно підписати і направити на підпис Президенту", - уточнив нардеп Ярослав Железняк у соцмережах.

Наразі, за даними з картки документа, законопроєкт "готується на підпис".

Нагадаємо

Посли ЄС 7 жовтня відкрили шлях для початку переговорів у межах процесу вступу з Україною та Молдовою щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Будапешт зняв вето з переговорів. Угорщина блокувала цей крок з літа, вимагаючи від України ухвалення законодавства, що стосується освітніх прав національних меншин.

У ЄС очікують "супервівторок" з розширення: нагадали про важливість для Угорщини закону про нацменшини в Україні08.10.26, 16:21 • 4594 перегляди

Юлія Шрамко

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