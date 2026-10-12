Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин
Київ • УНН
Рада 12 жовтня 266 голосами ухвалила закон №16119 про освіту рідною мовою для нацменшин і корінних народів. Закон наближає Україну до ЄС.
Верховна Рада 12 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Це є одним із кроків України на шляху до вступу в ЄС. Про це повідомили у парламенті, пише УНН.
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"Навчання мовами нацменшин і корінних народів України. Верховна Рада прийняла відповідний закон (№ 16119). За проголосували 266 народних депутатів", - ідеться у повідомленні.
Документ гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною.
"Зокрема, ініціатива передбачає можливість надавати школам статус закладу національної меншини, якщо в ньому понад половина дітей навчаються відповідною мовою. Законопроєкт є одним із кроків України на шляху до вступу в ЄС", - вказали у ВР.
"Законопроєкт №16119 про освітні права нацменшин ухвалено: за основу 273, в цілому 266. Одразу ставлять доручення голові Ради невідкладно підписати і направити на підпис Президенту", - уточнив нардеп Ярослав Железняк у соцмережах.
Наразі, за даними з картки документа, законопроєкт "готується на підпис".
Нагадаємо
Посли ЄС 7 жовтня відкрили шлях для початку переговорів у межах процесу вступу з Україною та Молдовою щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Будапешт зняв вето з переговорів. Угорщина блокувала цей крок з літа, вимагаючи від України ухвалення законодавства, що стосується освітніх прав національних меншин.
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