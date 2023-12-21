Марию Певчих, соратницу Навального, объявили в розыск в рф

Главу фонда борьбы с коррупцией и "иноагентку" Марию Певчих, которая сотрудничала с российским оппозиционером Алексеем Навальным, мвд россии объявило в розыск. Об этом сообщают ВВС, передает УНН.

Детали

Певчих возглавила фонд Навального в марте 2022 года. В рф эту орнанизацию признали экстремистской и запретили.

В августе того же года она была одной из соратниц Навального, против которых завели уголовное дело по статьям о распространении "военных фейков" и "оправдание терроризма".

Пока неизвестно по какой уголовной статье разыскивают "иноагентку".

В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова