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Марию Певчих, соратницу Навального, объявили в розыск в рф

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 14:25  •  9022 просмотра

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Мария Певчих, глава Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального, объявлена в российский розыск, хотя конкретные обвинения не уточняются.

Главу фонда борьбы с коррупцией и "иноагентку" Марию Певчих, которая сотрудничала с российским оппозиционером Алексеем Навальным, мвд россии объявило в розыск. Об этом сообщают ВВС, передает УНН.

Детали

Певчих возглавила фонд Навального в марте 2022 года. В рф эту орнанизацию признали экстремистской и запретили.

В августе того же года она была одной из соратниц Навального, против которых завели уголовное дело по статьям о распространении "военных фейков" и "оправдание терроризма".

Пока неизвестно по какой уголовной статье разыскивают "иноагентку".

В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова14 декабрь 2023, 06:59 • 27607 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Марію Пєвчих, соратницю Навального, оголосили в розшук в рф
Maria Pevchikh, Navalny's associate, is wanted in Russia
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Марию Певчих, соратницу Навального, объявили в розыск в рф

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