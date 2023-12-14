В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова

министерство внутренних дел рф объявило в розыск главу Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

В базе российского ведомства не указывается, по какой статье разыскивают Буданова.

В октябре следственный комитет рф предъявлял ему "обвинение" по ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт) за атаки беспилотников на территорию россии в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Напомним

В ноябре в россии объявили в розыск бывшего и.о. главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и бывшего и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу.

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