В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова
Киев • УНН
россия объявила в розыск Кирилла Буданова, главу Главного управления разведки Украины, не указав конкретных обвинений; однако ранее россия "обвиняла" его в атаках с использованием беспилотников.
министерство внутренних дел рф объявило в розыск главу Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
Детали
В базе российского ведомства не указывается, по какой статье разыскивают Буданова.
В октябре следственный комитет рф предъявлял ему "обвинение" по ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт) за атаки беспилотников на территорию россии в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.
Напомним
В ноябре в россии объявили в розыск бывшего и.о. главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и бывшего и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу.
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В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова
россия объявила в розыск Кирилла Буданова, главу Главного управления разведки Украины, не указав конкретных обвинений; однако ранее россия "обвиняла" его в атаках с использованием беспилотников.
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