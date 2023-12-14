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В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 06:59  •  23141 просмотра

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россия объявила в розыск Кирилла Буданова, главу Главного управления разведки Украины, не указав конкретных обвинений; однако ранее россия "обвиняла" его в атаках с использованием беспилотников.

министерство внутренних дел рф объявило в розыск главу Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

В базе российского ведомства не указывается, по какой статье  разыскивают Буданова. 

В октябре следственный комитет рф предъявлял ему "обвинение" по ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт) за атаки беспилотников на территорию россии в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

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 Напомним

В ноябре в россии объявили в розыск бывшего и.о. главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и бывшего и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
У росії оголосили в розшук начальника ГУР України Буданова
Russia has put the head of Ukraine's Main Intelligence Directorate, Budanov, on the wanted list
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В россии объявили в розыск начальника ГУР Украины Буданова

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