Буданов розповів, навіщо Україна завдає ударів по тимчасово окупованому Криму

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Буданов зазначив, що контрнаступальна операція почалася на початку літа і триває досі. Проте обговорювати питання щодо темпів та його ходу Буданов відмовився коментувати.

«Якщо говорити про Крим, то ви не могли не помітити, що з середини серпня щодо Криму йде певна активізація, і це може опосередковано підказати відповідь на ваше запитання», — сказав Буданов.

Він розповів, що українські війська вражають військову інфраструктуру та військові об’єкти в тимчасово окупованому Криму та інфраструктуру окупанта. Зокрема, це удари по системах протиповітряної оборони РФ та її виснаження.

"Самі системи протиповітряної оборони – це дуже дороге обладнання, і для того, щоб їх виготовити, і під російським прапором, потрібно багато часу, тому що весь цей інвентар зараз задіяний у війні проти України, а також на захисті Москви. Вони забрали протиповітряну оборону звідусіль", — каже Буданов.

Другий момент заключається у тому, що українські військові роблять діри у загальному охопленні російського ППО, не тільки в Криму.

"Ці діри використовуються для інших речей. Крім того, ми виснажуємо їхні запаси ракет ППО, тому що вони не безмежні. І з політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО", — додав генерал.

Нагадаємо

У п'ятницю, 22 вересня, повідомлялось, що у окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Внаслідок чого над центральним пагорбом Севастополя було видно світло-сірий дим.

Також міноборони росії заявляло, що “під час відбиття ракетної атаки” на Севастополь системи ППО збили п’ять ракет. Окупаційний губернатор Криму повідомив, що під удар потрапив штаб флоту РФ у Севастополі.

ЗМІ писали, що Україна використала Storm Shadow для удару по штабу чорноморського флоту в Севастополі.