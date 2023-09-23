Буданов рассказал, зачем Украина наносит удары по временно оккупированному Крыму

Детали

Буданов отметил, что контрнаступательная операция началась в начале лета и продолжается до сих пор. Однако обсуждать вопрос о темпах и его ходе Буданов отказался комментировать.

«Если говорить о Крыме, то вы не могли не заметить, что с середины августа по Крыму идет определенная активизация, и это может косвенно подсказать ответ на ваш вопрос», — сказал Буданов.

Он рассказал, что украинские войска поражают военную инфраструктуру и военные объекты во временно оккупированном Крыму и инфраструктуру оккупанта. В частности, это удары по системам противовоздушной обороны РФ и ее истощение.

"Сами системы противовоздушной обороны – это очень дорогое оборудование, и для того, чтобы их изготовить, и под российским флагом, нужно много времени, потому что весь этот инвентарь сейчас задействован в войне против Украины, а также на защите Москвы. Они забрали противовоздушную оборону отовсюду", — говорит Буданов.

Второй момент заключается в том, что украинские военные делают дыры в общем охвате российской ПВО, не только в Крыму.

"Эти дыры используются для других вещей. Кроме того, мы истощаем их запасы ракет ПВО, потому что они не безграничны. И с политической точки зрения мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО", — добавил генерал.

Напомним

В пятницу, 22 сентября, сообщалось, что в оккупированном Севастополе снова прогремели взрывы. В результате чего над центральным холмом Севастополя было видно светло-серый дым.

Также минобороны России заявляло, что “во время отражения ракетной атаки” на Севастополь системы ПВО сбили пять’ракет. Оккупационный губернатор Крыма сообщил, что под удар попал штаб флота РФ в Севастополе.

СМИ писали, что Украина использовала Storm Shadow для удара по штабу черноморского флота в Севастополе.