Удар по штабу флота у Севастополі: у мережі шириться фото та відео ракетної атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В українських телеграм-каналах шириться фото та відео ракетної атаки на штаб чорноморського флоту у Севастополі, передає УНН.
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Видання “Крим.Реалії” показало кадри палаючого штабу чорноморського флоту рф після сьогоднішньої атаки ЗСУ.
На фото видно ракету, що за мить влучить у штаб. Це фото також спростовує версію російської влади про всі збиті ракети, що атакували сьогодні Севастополь.
Телеграм-канал “Інсайдер UA” опублікував відео, на якому, як стверджується, відображено момент удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.
Міноборони росії заявляло, що “під час відбиття ракетної атаки” на Севастополь системи ППО збили п’ять ракет.