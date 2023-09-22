Удар по штабу флота у Севастополі: у мережі шириться фото та відео ракетної атаки

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Видання “Крим.Реалії” показало кадри палаючого штабу чорноморського флоту рф після сьогоднішньої атаки ЗСУ.

На фото видно ракету, що за мить влучить у штаб. Це фото також спростовує версію російської влади про всі збиті ракети, що атакували сьогодні Севастополь.

Телеграм-канал “Інсайдер UA” опублікував відео, на якому, як стверджується, відображено момент удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Міноборони росії заявляло, що “під час відбиття ракетної атаки” на Севастополь системи ППО збили п’ять ракет.