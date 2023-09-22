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Удар по штабу флота в Севастополе: в сети распространяется фото и видео ракетной атаки

Киев • УНН

 • 146303 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В украинских телеграмм-каналах распространяется фото и видео ракетной атаки на штаб черноморского флота в Севастополе, передает УНН.

Детали

Издание “Крым.Реалии” показало кадры горящего штаба черноморского флота рф после сегодняшней атаки ВСУ.

На фото видно ракету, которая через мгновение попадет в штаб. Это фото также опровергает версию российских властей о всех сбитых ракетах, атаковавших сегодня Севастополь.

Телеграм-канал “Инсайдер UA” опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлён момент удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Минобороны России заявляло, что “во время отражения ракетной атаки” на Севастополь системы ПВО сбили пять’ракет.

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