Удар по штабу флота в Севастополе: в сети распространяется фото и видео ракетной атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В украинских телеграмм-каналах распространяется фото и видео ракетной атаки на штаб черноморского флота в Севастополе, передает УНН.
Детали
Издание “Крым.Реалии” показало кадры горящего штаба черноморского флота рф после сегодняшней атаки ВСУ.
На фото видно ракету, которая через мгновение попадет в штаб. Это фото также опровергает версию российских властей о всех сбитых ракетах, атаковавших сегодня Севастополь.
Телеграм-канал “Инсайдер UA” опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлён момент удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Минобороны России заявляло, что “во время отражения ракетной атаки” на Севастополь системы ПВО сбили пять’ракет.