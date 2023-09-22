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У Севастополі знову лунають вибухи: у соцмережах повідомляють про ймовірний "приліт" у ТЕЦ

У Севастополі знову лунають вибухи: у соцмережах повідомляють про ймовірний "приліт" у ТЕЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. В окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", ймовірно, вдарили по Севастопольській ТЕЦ, передає УНН.

Деталі

За даними "Крим. Реалії", о 17:37 у Севастополі пролунав ще один потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах.

Над центральним пагорбом Севастополя видно світло-сірий дим. Видання зазначає, що поки незрозуміло – це дим від першого вибуху або від останнього. Раніше коли був перший вибух в обід, над центральним пагорбом був чорний дим.

Додамо

У той же час, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що, ймовірно, вдарили по Севастопольській ТЕЦ.

Окупанти інформацію про "приліт" у ТЕЦ наразі не коментували.

Раніше

В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони сьогодні завдали удару по штабу командування чорноморського флоту в Севастополі - СтратКом

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