У Севастополі знову лунають вибухи: у соцмережах повідомляють про ймовірний "приліт" у ТЕЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В окупованому Севастополі знову пролунали вибухи. Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", ймовірно, вдарили по Севастопольській ТЕЦ, передає УНН.
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За даними "Крим. Реалії", о 17:37 у Севастополі пролунав ще один потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах.
Над центральним пагорбом Севастополя видно світло-сірий дим. Видання зазначає, що поки незрозуміло – це дим від першого вибуху або від останнього. Раніше коли був перший вибух в обід, над центральним пагорбом був чорний дим.
Додамо
У той же час, Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що, ймовірно, вдарили по Севастопольській ТЕЦ.
Окупанти інформацію про "приліт" у ТЕЦ наразі не коментували.
Раніше
В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.
Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.
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