Сили оборони сьогодні завдали удару по штабу командування чорноморського флоту в Севастополі - СтратКом

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"22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу команудвання чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо

В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.