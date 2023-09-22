Сили оборони сьогодні завдали удару по штабу командування чорноморського флоту в Севастополі - СтратКом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. ЗСУ завдали удару по штабу командування чорноморського флоту росії в окупованому Севастополі. Проц е повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, передає УНН.
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"22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу команудвання чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо
В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.
Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.